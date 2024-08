Tre giorni di gastronomia in onore del leccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Da 154 anni la famiglia Tartarini osserva quell’albero sontuoso che sovrasta il loro ristorante e si immerge in esso. Ildella Gira, iscritto nel Registro degli alberi monumentali, è lì da 324 anni e come consuetudine, da 24 anni a questa parte, i Tartarini – che continuano la tradizione culinaria familiare dal 1870 – hanno voluto onorarlo con treditipica spezzina. Niente di particolare in realtà, nel senso che quelli presentati sono piatti prelibati che si possono degustare nello storico locale della Foce tutto l’anno. Ma in questo caso, la lista delle pietanze, fra acciughe sotto sale, torte di verdura, ravioli, gnocchi, muscoli ripieni, trippa e tanto altro, ha celebrato la ricorrenza alla quale sono intervenuti in tantissimi.