Tragico incidente sul Gran Sasso | escursionista perde la vita durante la scalata

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'Aquila - Un uomo di 56 anni ha perso laprecipitando mentre si trovava su una parete del monte Pizzo Cefalone, nel massiccio del. L'è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Nonostante l'intervento tempestivo dell'elicottero del 118, decollato dall'Aquila, e del Soccorso Alpino (Cnsas), per l'non c'è stato nulla da fare. Al momento, i dettagli sull'accaduto rimangono sconosciuti, e si attendono ulteriori informazioni sulle cause delevento. leggi tutto