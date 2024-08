Thuram risale in cattedra e apre la strada a un grande ritorno!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Marcusricorda a tutti di cosa è capace in Chelsea-Inter. Il francese si sblocca subito,ndo laaldel duo offensivo più pericoloso della Serie A. SPOLVERO – Chelsea-Inter non avrà portato una vittoria alla squadra di Simone Inzaghi, ma di certo ha regalato una risposta molto più interessante: ildi Marcus. Non in campo, visto che il francese era partito titolare già nella scorsa amichevole contro l’Al Itthiad, ma al fiuto del gol. È stato proprio il figlio d’arte a sbloccare la sfida di oggi pomeriggio, andata in scena allo Stamford Bride di Londra, e a deciderla fino al 90?, quando i Blues sono riusciti a strappare un pareggio.