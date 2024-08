Sella Cento iniziato il conto alla rovescia Già 500 abbonamenti per la nuova squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Manca sempre meno all’inizio della stagione della Benedetto XIV. Il 17 agosto comincerà ufficialmente l’avventura di Emanuele Di Paolantonioguida del roster biancorosso. Dopo un’estate intensa, di grandi cambiamenti, il coach non vede l’ora di cominciare. "Non vedo l’ora di iniziare a sudare tutti insieme sul campo, per iniziare il processo di costruzione della, che sarà fondamentale per riuscire nella nostra impresa – spiega il tecnico abruzzese –. Sono contento che il pubblico ci stia già dando una grossa mano, restiamo convinti che essere tutti sulla stessa pagina è l’unica strada per raggiungere grandi risultati".