Parigi Malagò fa i conti e discute con il Ministro Abodi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) In totale sono 40 le medaglie dell’Italia Quaranta medaglie come a Tokyo, ma due ori (12 a 10) e tre argenti (13 a 10) in più. I Giochi Olimpici di2024 si chiudono con numeri da record per l’Italia Team, capace di migliorare ancora il primato fatto segnare tre anni fa, nell’ultima edizione olimpica disputata in Giappone. L’ultima giornata dei Giochi ha riservato alla squadra azzurra una grande impresa, il trionfo della Nazionale femminile di pallavolo, successo mai centrato nella storia. Leggi anche: Tutti da Mattarella dopo: anche i quarti posti “Abbiamo vinto 40 medaglie come a Tokyo.