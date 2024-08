LIVE Cobolli-Paul 6-2 4-6 7-5 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | l’azzurro annulla 3 match point ed estromette l’idolo di casa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:18b.6-2, 4-6, 7-5! Con il nono ace e l’urlo chiude uncapolavoro il romano! 40-0 SBAGLIAAAA ancora. 30-0 Vola via il dritto dell’americano. 15-0 Prima vincente! 6-5 Servizio e slice di rovescio. Alza un incredibile pallonetto che atterra sulla riga. Getta malamente via lo smash a rimbalzo. BREAK! 40-A Doppio fallo (3°). 40-40 Servizio e dritto. 40-A Clamoroso passante di dritto stretto di! 40-40 Con la prima vincente. 40-A Due bordate con il dritto di!!! 40-40 Ace (5°). 40-A Super inside out del, palla break! 40-40 Passa alla grande di rovescio. 40-30 Ace (4°). 30-30 In rete lo slice di. 30-15 Ace di seconda. 15-15 Errore di dritto di. 15-0 Largo il dritto lungolinea di. 5-5 Ace (8°)! A-40 Altro errore di dritto dell’americano.