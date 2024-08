Ginnastica ritmica Raffaeli | Mi aspettavo questo entusiasmo felice di riabbracciare chi mi ha sostenuto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) È festa totale all’uscita della sala arrivi al Terminal 3 di Fiumicino per Sofia, bronzo nell’all-around della, e per tutte le Farfalle, anch’esse vincitrici del bronzo a Parigi 2024. “Mi, lo avevo visto in tv alle precedenti Olimpiadi. Sonodi essere tornata a casa e di potertutti quelli che mi hanno”, ha dichiarato, che ha spiegato di aver vissuto “tantissime emozioni e me la sono goduta al cento per cento. Dopo la vittoria la prima persona che ho sentito è stata mia mamma. Voglio ringraziare tutto il Team che c’è dietro, tutte le persone che mi hanno cresciuta sin da piccola e tutta l’Italia che mi ha sostenuta perevento così importante”. E poi la festa con i fan continua, tra cori, canti e tanta gioia per queste medaglie straordinarie.