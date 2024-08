Final Destination | Bloodlines al cinema anche in IMAX

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’iconica saga horrorsi avvia a tornare nelle sale, ed a quanto pareattraverso il formato. Con un cast annunciato lo scorso mese di marzo,(questo il titolo ufficiale) ha ricevuto il via libera per una release in grande stile. A confermare la decisione di New Lineè stato il creatore della saga “Jeffrey Reddick” attraverso un post-social. Il produttore non ha però offerto aggiornamenti riguardo la data di rilascio. Theatrical and in. https://t.co/s0JelJPz9o— Jeffrey Reddick (@JeffreyaReddick) August 12, 2024 Zach Lipovsky e Adam B. Stein dirigeranno, su una sceneggiatura firmata da Lori Evans Taylor (Wicked Wicked Games) e Guy Busick (Scream), con Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) come produttore.