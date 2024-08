Correa l’assist a Thuram è poco | per convincere il mercato serve di più!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) I giorni passano ma Joaquincontinua ad essere un giocatore dell’Inter. Nonostante le chance fornitegli da Simone Inzaghi, il ‘Tucu’ non riesce a mettersi in mostra. IL PUNTO – L’Inter è riuscita a smaltire quasi tutti i suoi esuberi in questa sessione estiva di. Ne resta ancora uno, però, che ne vale quasi dieci. Si tratta, come noto a molti, di Joaquin, teoricamente ai margini del progetto nerazzurro ma praticamente ancora a disposizione di Simone Inzaghi. Tornato dall’anno di prestito al Marsiglia, che non ha avuto l’obbligo di esercitarne il riscatto, l’argentino si è unito al ritiro di Appiano Gentile sin dai primi giorni. Il ‘Tucu’, quindi, ha potuto beneficiare dell’intera preparazione nerazzurra, al contrario del resto degli attaccanti – due di questi attualmente infortunati.