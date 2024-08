Comune al via la consegna dei tesserini venatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) ARezzo, 12 agosto 2024 – Da lunedì 19 agosto a sabato 14 settembre è prevista la tradizionaledeiper la stagione di caccia 2024-2025. Per gli interessati il front-office dell’Ufficio progetto infrastrutture strategiche e manutenzione di via Tagliamento è aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30. Da lunedì 16 settembre laavverrà esclusivamente il venerdì dalle 9 alle 13. Sono necessari il tesserinoo della stagione precedente, la licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità, le attestazioni di pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale, il pieghevole arancione allegato regionale alla licenza di caccia e l’eventuale attestazione del pagamento della ATC di residenzaa o altra ATC.