Como scoperto un traffico di traveller’s cheque per il valore di 10 milioni di dollari Accusato un pensionato di 64 anni

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un singolarequellodalla Guardia di Finanza al valico stradale di Ponte Chiasso (), al confine con la Svizzera. Controllando un uomo di 64, di nazionalità italiana, che si accingeva ad entrare in Svizzera, i militari hanno trovato blocchi di assegniper ilcomplessivo di 10di. Pur avendo dichiarato di non avere valori con sé, l’uomo, con precedenti penali, a bordo di una piccola monovolume, aveva con sé 20 blocchetti da 50 assegni, ciascuno delnominale di 10 mila. Questi assegni, molto in uso per i viaggi fino a qualche anno fa, possono essere cambiati in contanti. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto alcuninascosti sotto il sedile, altri nel bagagliaio e alcuni blocchetti in una busta a parte.