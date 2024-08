Brescia anziano guida contromano e si schianta contro l’auto di un 28enne | morti entrambi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Due uomini di 28 e 86 anni sonoin un pauroso incidente frontale avvenuto in provincia di, lungo la strada “Corda Molle” tra Montichiari e Castenedolo. Lo schianto è avvenuto nella serata di sabato 10 agosto. Secondo una prima ricostruzione, l’Audi A3ta dall’86enne – Bruno Agnari, residente a Ghedi – procedevasulla strada dopo essere entrata in senso contrario dallo svincolo di Borgosatollo. Il mezzo dell’86enne ha invaso la corsia sulla quale stava procedendo regolarmente un’altra Audi A3,ta dalPietro Meini, originario di Bagnolo Mella. Quest’ultimo ha provato una disperata frenata ma non è riuscito a evitare l’impatto. Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.