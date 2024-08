Biancaneve è latino-americana Bufera sulla Disney

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) «Il film che nessuno smania di andare a vedere»; «Laha un bel coraggio a non disabilitare i commenti»; «Ladel 1937 diede inizio al sogno, ladel 2025 lo distruggerà per sempre»; «Un film sue i sette nani in cuinon è bianca e i nani non sono nani. Cosa può andare storto?». Queste sono alcune delle decine di migliaia di reazioni negative piovute sulle pagine social delladopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Snow White, versione con attori in carne e ossa del classico dell'animazionee i sette nani del 1937.