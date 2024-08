ATP Cincinnati Lorenzo Sonego si ferma al turno decisivo delle qualificazioni | passa Munar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Brutto stop peraldel Masters 1000 di. Il torinese, dopo il convincente successo di ieri contro Borna Coric, sembrava poter avere una buona chance per entrare in tabellone in un torneo così prestigioso, ma è statoto da un ottimo Jaumecon il punteggio di 6-3 3-6 6-2 in poco più di due ore. Un rendimento troppo difficoltoso con il servizio per il piemontese sin dal primo set, con un break subito già nel quarto game: poca incisività con la prima palla e con i colpi di inizio gioco, che hanno consentito così al giocatore spagnolo di appoggiarsi alla palla dell’azzurro e di controbattere.che è andato addirittura sotto 5-1, ha reagito a punteggio già compromesso, ma comunque ha finito per perdere il set, malgrado una palla del contro-break sul 5-3 magistralmente annullata dall’iberico.