Volley Parigi 2024 Manfredi | Italia una macchina da guerra si vince solo se si lavora insieme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “Finalmente siamo riusciti a toglierci questo tabù. Dire che sono contento è riduttivo. Anche tutti quelli che mi hanno preceduto meritano questa medaglia, anche il mio predecessore Carlo Magri. C’è tanto del suo in questo risultato. Ringrazio i dirigenti delle 3500 società. La nostra Federazione è basata sul movimento, sulle società, di vertice ma anche le piccole, e su tutti gli allenatore che vanno a caccia di talenti nelle palestrene. Sise si. Queste ragazze hanno fatto un percorso importante ed era arrivato il momento di raccogliere i frutti delle difficoltà passate. Per me Velasco è stata una scelta ponderata tenendo presente le esigenze della squadra, che dal punto di vista tecnico sapevamo fosse fortissima. Il lavoro che andava e che è stato fatto era di tipo motivazionale.