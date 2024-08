Velasco non esclude di smettere | Pensare a Los Angeles? E' troppo presto E poi non sono più un ragazzo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - Julio, emozionatissimo dopo il trionfo olimpico delle sue azzurre che ha abbracciato una a una, ha voluto rendere omaggio a una squadra che a Parigi è stata praticamente perfetta. "Ancora ci dobbiamo rendere conto di quel che abbiamo fatto, abbiamo perso un solo set, un record in un'Olimpiade", ha detto il 72enne tecnico argentino, "abbiamo sempre avuto grande 'fuoco' e lucidità, la finale è stata la migliore partita". Per il 're della pallavolo' è la definitiva incoronazione con l'unico titolo che gli mancava, l'oro ai Giochi. Per questo motivo, non ha escluso la possibilità di: "Los? Peralle prossime Olimpiadi è. Abbiamo appena vinto, e poi nonun. Forse è il momento di, dopo che ho vinto, chissà. Di sicuro nessuno mi troverà la prossima settimana".