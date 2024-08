Un turismo da gestire Non da subire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Prima ci lamentavamo che Bologna non la visitava nessuno, ora ci lamentiamo che i turisti sono troppi. Negli ultimi dieci anni, durante i quali le Due Torri sono entrate di diritto tra le mete europee più ricercate e visitate, solo una cosa è rimasta immutabile: la nostra fede nella lamentela, forse l’unica vera esperienza ‘local’ che ci resta da offrire ai turisti. Battute a parte, l’articolo del New York Times che descrive Bologna, e in particolare piazza Maggiore e dintorni, come una terra colonizzata dai visitatori a colpi di mortadelle e salumi, ha aperto il più classico dei vasi di Pandora. Costringendoci, senza sconti e senza dubbio con qualche esagerazione, a guardarci allo specchio per provare a capire che siamo e chi vogliamo diventare.