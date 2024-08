Primo Carnera il mito usato due volte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 11 agosto 2024) Il campione dei «massimi» fu strumentalizzato dal fascismo che ne fece un emblema di virilità. Oggi, la dedica di uno stadio divide il suo paese natale tra favorevoli e contrari a causa di quel passato Ma il «gigante buono» era molto altro per molti altri. La cittadina di Sequals, poco più di duemila abitanti nella provincia di Pordenone, è conosciuta in Italia, e non solo, perché ha dato i natali al mitico pugile e gigante. E ora che avevano pensato di dedicargli lo stadio, il paese natale si divide in favorevoli e contrari, perché lui, il Gigante buono di Sequals, è stato unfascista.era un povero friulano e diventò il simbolo dell’Italia fascista e la rappresentazione fisica della sua mania di grandezza.