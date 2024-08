Parigi 2024 Dentro il dramma olimpico di Gimbo Tamberi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024), 10 agosto– Gianmarcoha iniziato le sue Olimpiadi scendendo dall’aereo presidenziale, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per fare da portabandiera alla cerimonia d’apertura, prima di perdere la sua fede nuziale nella Senna (e chissà quante cose ci stanno in quei fondali). Poi l’allarme dovuto alla colica renale ed il conseguente ricovero all’ospedale di Formia, alla vigilia della sua partenza per. Un allarme che sembrava rientrato, dopo aver ottenuto la qualificazione in finale nonostante le precarie condizioni fisiche, uno spavento destinato a rimanere tale. Ma quando tutto sembrava apparecchiato per il suo secondo Oro consecutivo (sarebbe stato il primo nella storia del salto in lungo a vincere 2 Ori di fila), il destino ha deciso di giocargli uno scherzo beffardo.