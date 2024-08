Parigi 2024 ciclismo su pista | Valente ancora campionessa Omnium Paternoster chiude 11esima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Non sicon un’altra medaglia la splendida Olimpiade dell’Italia delsu. Nell’ultima gara che ci vedeva protagonisti, l’donne, Letizianon riesce infatti ad andare oltre un undicesimo posto. Si confermaolimpica la statunitense Jennifer, che sul podio ci sale insieme alla polacca Daria Pikulik e alla neozelandese Ally Wollaston. Medaglia di legno, invece, per Lotte Kopecky, che parte male nelle prime prove e la cui rimonta si ferma all’ultimo giro della corsa a punti. LA CRONACA DELLA GARA Si parte con la prima delle quattro prove, la scratch, che assegna 40 punti alla vincitrice dopo 30 giri di. Il gruppo resta compatto per buona parte della gara, con la sola francese Valentine Fortin che prova un allungo che dura però solamente due o tre giri.