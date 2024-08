Papa Francesco all' Angelus | Rinnoviamo l' intensa preghiera per la pace

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 11 agosto 2024)ha rinnovato ancora una volta il suo appello per la, durante l'di questa mattina. "Abbiamo ricordato in questi giorni l'anniversario del bombardamento atomico nelle città di Hiroshima e Nagasaki, e mentre continuiamo a raccomandare al Signore le vittime di quegli eventi e di tutte le guerre,la nostraper la, specialmente per la martoriata Ucraina, in Medio Oriente, Palestina, Israele, in Sudan e Myanmar", ha detto il pontefice affacciato alla finestra dello studio del Palazzo Apostolico Vaticano, davanti ai fedeli e pellegrini uniti in Piazza San Pietro.