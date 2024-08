Lo sport non finisce mai! Tanti eventi ad agosto dopo le Olimpiadi | Vuelta Luna Rossa Paralimpiadi e tanto altro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Ledi Parigi 2024 ci hanno tenuto compagnia negli ultimi sedici giorni: una vera e propria abbuffata didalla mattina alla sera ha affiancato la vita degli italiani per più di due settimane, ormai abituati a scandire il tempo in base a quello che accadeva nella capitale francese. Dalla Cerimonia di Apertura andata in scena lo scorso 26 luglio sembrano passate giusto poche ore e invece siamo già arrivati alla Cerimonia Chiusura dei Giochi, che si celebrerà questa sera (dalle ore 21.00) allo Stade de France.un banchetto di questa portata qualche appassionato gradirà prendersi dei giorni di respiro, magari godendosi qualche giorno di vacanza visto il periodo dell’anno, ma molti amanti dellonon vedranno l’ora di tuffarsi nuovamente nell’agone delle gare.