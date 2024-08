LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | gruppetto in testa con tutte le migliori verso metà gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.00: Stenson non si ferma e va a riprendere e staccare Julien in salita 8.58: Julien torna ad avere qualche metro di vantaggio, si sono aggiunte un paio di atlete al gruppo di. Dovrebbe essersi inserita la australiana Stenson e Salpeter, non sono lontane Gregson e Trofimova 8.54: La composizione del gruppo di: Obiri, Jepchirchir, Alemu, Meringor, Julien, Assefa, Shankure, Shauri, Maayouf, Lokedi, Chumba, Gashaw, Hassan, Chesang, Yaremchuk a 1’24”, Epis a 1’40” nelle posizioni di rincalzo 8.53: Una quindicina adesso le atlete davanti con il rientro di Hassan e Chesang 8.48: Hassan e Chesang si stanno riportando suldi8.45: L’azione di Jepchirchir, decisa, ha di fatto spezzato in tanti tronconi il gruppo. Julien che era in fuga è stata ripresa da undi tre etiopi, due keniane, più altre atlete interessanti.