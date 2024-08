Invece di gioire per l' Italia insultano Vannacci Su*a come replica il generale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) I pacati commentatori di sinistra non aspettavano altro,diper l'Italvolley medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi vanno all'assalto di Roberto, reo di aver espresso in lungo e largo le sue opinioni su Paola Egonu, giocatrice simbolo della pallavolo femminile azzurra, che a suo dire per le sue origini non rappresenta l'aspetto "tipo" dell'no. L'del ct Julio Velasco nella giornata conclusiva dei Giochi conquista una meritatissima e storica medaglia d'oro vincendo sugli Stati Uniti per 3 a 0 (set: 25-18; 25-20; 25-17) al termine di una partita durata 73 minutie dominata sin dai primi minuti. Una prestazione incredibile e primo oro alle Olimpiadi per il volleyno. Ma sui social per alcuni conta solo irridere il, europarlamentare della Lega.