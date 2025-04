Nutrizione salute e benessere

Si chiama Crescita Equilibrata il progetto che il comune di Monteprandone ha promosso in occasione della Giornata Mondiale della salute. L'iniziativa intende mettere insieme tre aspetti fondamentali: Nutrizione, salute dentale e benessere psicologico. Favorire un approccio integrato alla salute dei bambini, mettendo insieme la Nutrizione, la cura orale e l'importanza del benessere psicologico è il cuore di questa iniziativa che si propone di educare le famiglie a prendersi cura della salute a 360 gradi. L'alimentazione corretta, l'igiene orale e il benessere mentale sono, infatti, elementi fondamentali per lo sviluppo sano dei bambini. Le esperte che presenteranno il progetto sono: Laura Ferri, biologa nutrizionista, Irene Scipioni, odontoiatra pediatrica; Federica Capriotti, psicoterapeuta, specialista in terapia.

Si chiama Crescita Equilibrata il progetto che il comune di Monteprandone ha promosso in occasione della Giornata Mondiale della salute. L'iniziativa intende mettere insieme tre aspetti fondamentali: Nutrizione, salute dentale e benessere psicologico.

La nutrizione funzionale: un approccio integrato per migliorare il benessere dei pazienti - La nutrizione funzionale è un modello innovativo basato sull’atto di nutrirsi, tenendo conto della salute globale del pazienze ... Non solo, è indubbio di come il benessere degli organi vitali sia ... (vicenzareport.it)

Nutrizione e benessere: dieta e patologie intestinali - Dottore, quali sono i principali fattori scatenanti della sindrome del colon irritabile e come possono essere gestiti attraverso l'alimentazione? (napolivillage.com)