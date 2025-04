Oasport.it - NBA, i risultati della notte (10 aprile): sorridono Lakers e Clippers, si fermano i Celtics

Si conclude laNBA che ha proposto ben 10 partite. La postseason si avvicina e le squadre alzano il loro livello cercando di assicurarsi un posto nei playoff. Nel primo match gli Orlando Magic (40-40) battono 96-76 i Boston(59-21), già certi dei playoff. I Magic ottengono la quarta vittoria consecutiva e rimangono pienamente nella finestra play in.Vittoria esterna per i Philadelphia 76ers (24-56) che sconfiggono 103-122 i Washington Wizards (17-63) in una partita inutile per entrambe. I 76ers rialzano la testa dopo 12 sconfitte consecutive grazie ad un Jeff Dowtin autore di 30 punti. Per i Wizards, fanalino di coda ad Est, arriva il 63esimo ko. Altro blitz esterno quello dei Los Angeles(49-31) che superano 97-112 i Dallas Mavericks (38-42) dell’ex Luka Doncic. Lo sloveno chiude la partita con 45 punti messi a referto e costringe la sua ex squadra a soffrire ancora per ottenere il posto nel play-in.