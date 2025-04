Ilrestodelcarlino.it - ’C’era una volta’, appuntamento dedicato a design e giardinaggio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

unagioca in anticipo. La fiera di antiquariato e modernariato si terrà sabato e domenica a Cesena Fiera: ultimoprima della pausa estiva, la manifestazione tornerà a settembre. E questa volta, complice l’arrivo della primavera, ad arricchire la manifestazione ci sarà uno specialeall’arte e alda giardino: si potranno trovare sedie, tavolini, fioriere e tutto quello che serve per rendere più belli e comodi gli spazi all’aperto. Immancabile, poi, il tradizionale, ricco campionario di “C’era una volta” proposto da circa 200 espositori: si spazia dai mobili d’epoca agli oggetti di antiquariato e modernariato, dai complementi d’arredo in stile industriale all’abbigliamento e agli accessori vintage. Curiosando fra i banchi si potranno ammirare vere e proprie ‘chicche’, come un’acquaforte del Canaletto, celebre pittore vissuto nel Settecento, o un affascinante foulard di seta firmato da Lucio Fontana, decorato con una fantasia che richiama i famosi tagli delle sue opere più iconiche.