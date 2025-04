Il grande azzardo di Trump | far crollare Wall Street per piegare la Fed?

Leggi su Ilfaroonline.it

10 aprile 2025 – Colpo di scena a Washington: il presidente Donaldha annunciato la sospensione per 90 giorni dei dazi “reciproci” che appena una settimana fa la sua amministrazione aveva imposto su centinaia di miliardi di importazioni. I dazi rimangono in vigore “solo” nei confronti della Cina per una cifra pari al 125%. Questa mossa improvvisa viene letta da molti osservatori come un’ulteriore conferma di una strategia studiata a tavolino: provocare un crollo temporaneo dei mercati finanziari per forzare la mano allaeral Reserve sul fronte dei tassi di interesse. Allo stesso tempo, la “pausa” potrebbe rivelarsi una tattica per guadagnare tempo prezioso – monitorando gli effetti economici e magari negoziando nuove condizioni con i partner commerciali – senza però rinunciare del tutto alla leva dei dazi.