Nonsolo.tv - E’ scomparsa Valentina Tomada, attrice de Il Paradiso delle Signore: 5 curiosità su di lei

Leggi su Nonsolo.tv

Il mondo della televisione italiana perde un altro volto amato:apprezzata per il ruolo di Palma Rizzo nella soap di Rai1 Il, si è spenta all’età di 55 anni. La notizia è stata diffusa con dolore dalla collega Emanuela Grimalda, che le ha dedicato parole struggenti sui social: “Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà.”.La suaarriva a poche settimane da quella di Pietro Genuardi e da qualche giorno quella di Andrea Savorelli, anch’essi interpreti della serie, lasciando un senso di vuoto tra i fan e nel mondo dello spettacolo.1. Un volto familiare della fiction italiananon era solo Palma in Il. La sua carriera è stata lunga e variegata, con ruoli in serie amate come Provaci Ancora Prof, Don Matteo, Un Passo dal Cielo, e in soap come Incantesimo, Vivere e CentoVetrine.