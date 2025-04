Il Real scarica Ancelotti | torna in Serie A insieme a un pupillo

Ancelotti.In bilico praticamente dall'inizio della stagione, il Real Madrid avrebbe preso una decisione che sembrerebbe essere definitiva. Le strade dell'allenatore italiano e dei Blancos si separeranno tra qualche mese, salvo che Florentino Perez non decida di cambiare in corso d'opera scottato da un'oramai scontata eliminazione in Champions League. Da capire effettivamente se una cosa del genere converrebbe, ma si sa che quando si ha a che fare con il presidente del Real Madrid bisogna aspettarsi di tutto.Ancelotti torna in Serie A dopo essere stato scaricato dal Real (LaPresse) – calciomercato.itIn tutto questo occhio anche al futuro di Carlo Ancelotti, che certo del suo destino si sarebbe già cominciato a guardare intorno in vista della prossima stagione.

