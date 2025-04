Cassazione | Zonin affondò BpVi il sistema criminale vale 3 anni

anni Zonin (nella foto) e i manager del gruppo creditizio Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini e Paolo Marin – mentre la posizione del dg Samuele Sorato condannato di recente anche in Appello passerà al vaglio della Suprema Corte nei prossimi mesi -, sono responsabili in via definitiva della gestione delittuosa che spazzò via la BpVi.

