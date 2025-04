Inter-news.it - Lautaro Martinez da Pallone d’Oro! A Monaco partita totale – CdS

spaziale dimartedì sera in Bayern-Inter. Il Toro, arrivato a sette gol in questa edizione della Champions League, si sta consacrando come un top assoluto.– Dopo il settimo posto dell’ultima edizione, adessopuò pensare davvero in grande. E il Corriere dello Sport titola sul capitano dell’Inter un eloquente “Toro“. Sì, perché nella tana del Bayern, all’Allianz Arena, teatro della finalissima del 31 maggio, il numero 10 dell’Inter ha giocato unada 10 in pagella. E non solo per il gol. L’argentino campione del Mondo ha mostrato a Kompany, a Kane e al mondo intero le caratteristiche dell’attaccante. Ha giocato tutto campo: centravanti, regista offensivo, difensore quando si trattava di sradicare ildai piedi dei tedeschi.