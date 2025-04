Meloni in missione per conto dell' Ue E la Francia rosica

Era stato chiaro il commissario Ue al commercio Maros Sefcovic circa la necessità e l'opportunità di utilizzare pro domo comune i buoni uffici che ogni leader europeo, singolarmente, avrebbe potuto esercitare con la Casa Bianca di Donald Trump. Ed è in questo clima, dunque, che è nata la missione della Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che il prossimo 17 aprile sarà a Washington. Ieri, però, si è dipanato un copione troppe volte mandato in scena, e cioè il ditino alzato da Parigi. Non è un mistero che il leader francese Emmanuel Macron fa parte di quel blocco, all'interno dell'Unione Europea, che preme per un "muro contro muro" nella logica di reazioni ai dazi americani. E dunque ieri dall'altra parte delle Alpi è arrivata la mini mozione del dubbio. Il ministro dell'Industria Marc Ferracci l'ha messa giù così: «Se iniziamo ad avere colloqui bilaterali, il momento dell'unità europea sarà rotto».

