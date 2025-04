Festa della Polizia Piazza del Popolo si trasforma nel Villaggio della Legalità

Leggi su Funweek.it

Roma si appresta a celebrare il 173esimo anniversariofondazione del Corpodi Stato con una grande cerimonia istituzionale e un evento aperto a tutti i cittadini. Oggi, giovedì 10 aprile, alle ore 11:00,delfarà da cornice alla cerimonia ufficiale, alla quale parteciperanno le più alte cariche dello Stato e uno schieramento dei Repartidi Stato.Già da questa mattina sono in vigore divieti di sosta in alcune vie limitrofe alla, precisamente in via del Corso (nel tratto compreso tra largo Carlo Goldoni edel), via Tomacelli edel(incluse le rampe d’accesso), e viale Giorgio Washington. Si segnalano anche chiusure al traffico in via Tomacelli e via del Corso (nel tratto compreso tradele largo Carlo Goldoni).