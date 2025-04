Juventusnews24.com - De Siervo annuncia: «Vogliamo far crescere il livello dei settori giovanili. Ci sono già i primi sponsor dedicati alla Primavera e…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Desull’importanza dei: tutte le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Serie ALuigi De, amministratore delegato della Serie A, ha parlato nel convegno ‘Dal calcio giovanile al calcio dei grandi – La gestione del talento’ evidenziando l’importanza del settore giovanile italiano. Le parole che riguardano anche la Juve.PAROLE – «Come Lega Serie A, dopo aver chiuso la vendita dei diritti audiovisivi per i prossimi anni, ora avremo più tempo per dedicarci alle nostre competizioni, al centro del nostro piano di sviluppo. Cigià i, altri arriveranno, e siamo al lavoro per portare sempre più persone sugli spalti a seguire le gare dei ragazzi. Occorre lavorare in sinergia per farildei, come ha detto il Presidente Gravina la valorizzazione dei vivai è una necessità.