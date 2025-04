Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post alluvione,. Lucchi: "FdI faccia la sua parte"

Dopo che nei giorni scorsi era stata resa nota la comunicazionecon la nuova ordinanza del commissario a Roncofreddo, la consigliera regionale Francescasi è attivata presso la Regione per chiedere chiarezza in merito al mancato rifinanziamento degli interventi di messa in sicurezza sulle strade colpite dagli eventi alluvionali. Ha detto Francesca: "Stiamo parlando di arterie fondamentali come le vie Rudigliano, Peschiera, Compagnia e Rubicone, che rappresentano collegamenti vitali per i residenti, le imprese agricole e le attività produttive della zona. Dopo l’del maggio 2023, a Roncofreddo erano stati inizialmente assegnati 3,45 milioni di euro con l’ordinanza commissariale n. 13, poi drasticamente ridotti a poco più di 500mila euro con l’ordinanza successiva, la n.