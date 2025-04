Gamerbrain.net - Chasing Kaleidorider: l’RPG romantico di Fizzglee Studio annunciato per Mobile

, sussidiaria di Tencent Games, ha ufficialmente presentato il suo nuovo titolo:, un RPG 3Dpensato per dispositivi iOS e Android. Con una combinazione inedita di azione, mistero e relazioni sentimentali, il gioco punta a distinguersi nel panoramacon uno stile visivo ricercato e una narrazione densa di suggestioni emotive.Un trailer che svela amore e battagliaIl 9 aprile 2025, è stato rilasciato il primo trailer ufficiale, in cui si alternano scene in CG e gameplay reale. Il video mette in luce sia l’ambientazione urbana futuristica di Terminus che le protagoniste del gioco: un gruppo di ragazze misteriose chiamate RIDER, ognuna dotata di abilità uniche e una personalità distinta.Tra le scene più discusse c’è quella di un bacio tra Prome e il protagonista, che anticipa una meccanica fondamentale: il legame emotivo tra Navigator e RIDER influenza direttamente le abilità in battaglia.