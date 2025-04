Metropolitanmagazine.it - L’Europa approva la prima ondata di contro-dazi per gli Stati Uniti

hato, mercoled,del 25 per cento su un’ampia gamma di prodotti statunitensi, tra cui mandorle, succo d’arancia, pollame, soia, acciaio e alluminio, tabacco e yacht, come ritorsione aidel 25 per cento imposti daglisulle importazioni di acciaio e alluminio dal blocco.Si tratta delle prime misure di ritorsione delnella guerra commercialedeicondotta dal presidente statunitense Donald Trumpi suoi partner in tutto il mondo. L’elenco dei prodotti, precedentemente visionato da Euronews, è stato oggetto di un’intensa attività di lobbying da parte deglimembri che temono che lemisure statunitensi colpiscano le loro industrie.Francia, Irlanda e Italia hanno ottenuto la rimozione del whisky Bourbon dalla lista dei prodotti presi di mira, dopo che Trump aveva minacciato che colpirlo avrebbe innescato una-imposizione di uno del 200 per cento sugli alcolici europei.