Scontri nel 2024 feriti 258 poliziotti

feriti.I dati contenuti in "Poliziamoderna". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.30 Lo scorzo anno 510.862 unità di rinforzo dei reparti mobili.Si sono registrate 12.302 manifestazioni di spiccato interesse per l'ordine pubblico, di cui 4.610 su temi politici,4.187 a carattere sindacale-occupazionale, 269studentesche,185 sulle problematiche dell' immigrazione, 854a tutela dell'ambiente e 1.874 a carattere antimilitarista. In 322 eventi si sono verificate turbative dell'ordine pubblico, 16 persone arrestate e 2.069 denunciate.258 agenti tra uomini e donne,sono stati.I dati contenuti in "Poliziamoderna".

