Il Brescia dà subito una lezione a Di Francesco | Venezia già fuori

(Di domenica 11 agosto 2024) Stravince ilnella prima delle quattro partite di oggi per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Al Rigamonti le Rondinelle superano 3-1 ildi Di, che non inizia certo al meglio la sua esperienza con gli arancioneroverdi. NETTO SUCCESSO – Ildilaga nei trentaduesimi di Coppa Italia e ottiene il passaggio del turno, dove affronterà il Monza. Per la formazione di Rolando Maran vittoria di spessore perché batte un club neopromosso in Serie A: 3-1 suldi Eusebio Di. Eppure la prima grande occasione è ospite, al 13? filtrante per Christian Gytkjaer e conclusione potente in pieno sul palo. Un minuto dopo però colpisce il, con un cross di Dimitri Bisoli per il colpo di testa preciso di Gennaro Borrelli.