Fuga da Open AI addio da parte di 9 degli 11 fondatori | cosa succede

(Di domenica 11 agosto 2024) Continua la grandedaAI dadei manager che hanno creato la start up pionieria nella frontiera dell’intelligenza artificiale. A inizio agosto hanno lasciato la società nel giro di pochi giorni due dei co-: John Schulman, passato al gruppo rivale Anthropic, e il presidente Greg Brockman, che avrebbe lasciato per dedicare più tempo alla vita privata. Motivazioni diverse, ma che allungano la lista di abbandoni dadei vertici, arrivata a 9 nomi tra gli ideatori del progetto che hanno dato l’. Gli ultimi addii aAI Rispetto agli 11 manager presenti sin dagli inizi nel 2015, infatti, sono solo due i co-rimasti inAI: il Ceo Sam Altman e uno dei più importanti ricercatori, Wojciech Zaremba.