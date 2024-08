Elezioni Usa Harris in vantaggio su Trump in tre stati in bilico

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Adnkronos) – Un nuovo importante sondaggio mette Kamala Harris davanti a Donald Trump in tre stati chiave, segnalando una importante inversione di tendenza per il partito democratico a tre mesi dalle elezioni Usa. Secondo un sondaggio del New York Times/Siena College la vicepresidente è davanti al Tycoon di quattro punti percentuali in Wisconsin, Pennsylvania e Michigan,