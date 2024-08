Coppa Italia Ternana-Casertana 1-2 | rossoverdi beffati all’ultimo secondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Terni, 10 agosto 2024 – Un gol di Iuliano all'ultimo minuto dei supplementari condanna le Fere all'uscita immediata dalla. La partita. Prima convocazione per Donnarumma e per il nuovo arrivato Damiani. Abate non chiama Bogdan e Labojko probabili partenti, Capanni e Rovaglia per problemi fisici. Nei convocati di Iori ci sono gli exKontek, Damian e Carretta, non Montalto destinato al Catania. Si consolida con cori e striscioni lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Serata afosa e inevitabili ritmi bassi, con un paio di ordinari interventi per ciascun portiere nella prima mezzora. Lacolleziona angoli. Finale di frazione vivace: colpo di testa di Patanè appena alto (dopo tiro respinto di Martella), intervento sospetto in area sullo stesso numero 7, parata di Vitali su conclusione di Falasca. Botta e risposta a inizio ripresa.