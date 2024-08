C’è ancora tempo per vedere le stelle cadenti di San Lorenzo – Ecco come e perché si possono ammirare in ritardo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 agosto 2024) C’è chi si è preparato per, chi non se n’è accorto, e chi verso metà della propria serata si è reso conto, pentendosi, di essere in un luogo troppo luminoso per godersi lo spettacolo. La notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto era quella dedicata a San, durante la quale tradizionalmente si ammirano le. Ad attraversare il cielo è lo sciame meteorico delle Perseidi. O meglio, è la Terra che nella sua rivoluzione intorno al Sole si infila nell’orbita dellata Swift-Tuttle incontrandone i detriti. Questi al contatto con l’atmosfera si incendiano dando vita a quelle che sono comunemente note«Lacrime di San». Edcosì spiegato lo spettacolo che i più fortunati e organizzati hanno potutoieri sera. Ma per chi se le è perse, non sarà necessario attendere fino al 2025 per avere un’altra occasione.