Vuelle 13 partite in due mesi | Quest’A2 non darà tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Più che un campionato, sarà un tour de force con 38sicure e altre da mettere in conto se si dovessero disputare i playoff, con gara5 di finale fissata addirittura per il 18 giugno. Ma, contrariamente all’andamento delle stagioni cestistiche, la parte cruciale potrebbe giocarsi nei primi due, dal 29 settembre al 24 novembre, quando sono previste ben 13a causa dei tanti turni infrasettimanali previsti fra ottobre e novembre. Praticamente un terzo della regular-season. "Proprio per questo bisognerà arrivare subito prontissimi - avverte coach Pino Sacripanti -. E non parlo solo del livello fisico, di cui si occuperà il nostro preparatore Roberto Venerandi, naturalmente in collaborazione con lo staff, ma anche di quello tecnico-tattico.