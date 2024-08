Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)DEL 10 AGOSTOORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA RETE AUTOSTRADALE, È PREVISTO UN AUMENTO DEL TRAFFICO DA BOLLINO NERO. SI PROSPETTA IL FINE SETTIMANA PIÙ TRAFFICATO DI TUTTO IL PERIODO ESTIVO. AL MOMENTO CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELNI. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI.