Tragico incidente nella notte | muore motociclista di 57 anni

(Di sabato 10 agosto 2024) Arezzo, 10 agosto 2024 –mortalelungo la strada provinciale 77, nell’Aretino. Undi 57ha perso la vita in uno schianto avvenuto all’altezza dell'uscita E45 Pieve Santo Stefano Sud. Erano da poco passate le una di. Sul posto sono giunti in poco tempo i sanitari del 118, con la Misericordia di Sansepolcro e l'automedica. Nonostante ogni tentativo di rianimazione messo in atto, il 57enne è morto in strada. Troppo gravi le ferite riportatecaduta. Sul luogo della tragedia sono giunte anche le forze dell'ordine.