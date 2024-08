The Crush House lo show più piccante del 1999 è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 10 agosto 2024) Gli illustri sviluppatori di videogiochi Nerial e i produttori televisivi Devolver Digital tornano indietro negli anni per il tanto atteso lancio del realitypiù in voga del, Theora su PC tramite Steam, Themette i giocatori nei panni di Jae, la nuova cameraman incaricata di dare alla gente ciò che vuole. Jae potrebbe aver appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni, ma le richieste sono alte e la posta in gioco lo è ancora di più! Deve occuparsi del cast, delle riprese e della produzione di ogni stagione di The, catturando tutti i drammi, i combattimenti, le tensioni e le storie d’amore nell’iconica villa di Malibu. Ma ricorda: a prescindere da tutto, le richieste del tuo pubblico devono essere soddisfatte. In caso contrario, si corre il rischio di cancellazione.