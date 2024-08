Tentano il furto in un bar ma vengono messi in fuga dal sistema di allarme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTentatoquesta notte a Fragneto l'Abate in un bar in via Quercia. Ignoti, infatti, dopo aver forzato la porta d"ingresso del locale si sono introdotti all'interno ma probabilmente è scattato l'impianto difumogeno che ha indotto i malviventi a darsi allasenza portare via nulla. La proprietaria del bar ha denunciato il tentatoai Carabinieri, che indagano sull'accaduto