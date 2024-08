Selvaggia Lucarelli offesa a un evento diatriba con Nuzzi | tutta la verità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 agosto 2024) Avrebbe dovuto presentare il suo libro di grande successo, "Il Vaso di Pandoro", durante il Premio Letterario Caccuri tenutosi a Crotone e presentato da Gianluigie Vittoriana Abate, ma le cose non sono andate nella giusta direzione:ha abbandonato il palco. E chi non l'avrebbe fatto al suo posto? Una imboscata gestita male da Vittoriana Abate che si è dimostrata poco professionale e non all'altezza, oltre che con poche conoscenze riguardo alle domande da porre alla. La scena, immortalata da diversi video, è diventata subito virale sui social e chiarisce perfettamente il disagio provato da. La giornalista aveva accettato l'invito nonostante avesse già programmato di partire per le vacanze, sottolineando il grande sacrificio fatto per partecipare all'. Durante la serata, però, le cose hanno preso una piega inaspettata.